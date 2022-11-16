Развитие фермерской торговли в Псковской области повлияло на динамику цен

09:21, 17 ноября 2022, ПАИ

Развитие фермерской торговли в Псковской области повлияло на динамику цен на продовольствие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

В октябре завершился период осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые традиционно прошли в Пскове и во многих районных центрах. На них были представлены сезонные товары – овощи и фрукты, а также мясная, рыбная и молочная продукция, произведенная в регионе и за его пределами.

Такой формат торговли уже давно пользуется заслуженным интересом со стороны местных жителей и гостей города. На ярмарке можно приобрести фермерскую продукцию высокого качества по доступным ценам, а у производителей есть возможность найти новых клиентов.

«Этой осенью хороший урожай овощей собрали тепличные хозяйства во многих регионах, что повлияло на динамику цен на помидоры и огурцы. Кроме того, благодаря увеличению посевных площадей вырос урожай картофеля. Нормальная эпидемическая обстановка позволила провести региональные сельскохозяйственные ярмарки, что дало дополнительную возможность фермерским хозяйствам реализовать свою продукцию. В результате в регионе заметно выросло предложение картофеля по конкурентным ценам», – сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в октябре снизился и составил 11,2% после 13,8% месяцем ранее.

Увеличение объемов производства в стране мясных и молочных продуктов вызвало замедление роста цен в Псковской области на молоко, сметану, сливочное масло и сыр, а куриное мясо и свинина стали дешевле, чем год назад. Дополнительным фактором, влияющим на цены, стали меры государственной поддержки, в том числе предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Это вызвало снижение цен на зерно и увеличение объема производства комбикормов.

Годовая инфляция в Псковской области в октябре 2022 года продолжила замедление и составила 11,9%, что ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (12,6%) и России в целом (12,6%). Основное влияние на динамику цен в регионе оказало расширение предложения отдельных товаров, а также сдержанная потребительская активность.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране к концу этого года составит 12,0–13,0% и вернется к 4% в 2024 году.