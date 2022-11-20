Эксперт рассказал, как с выгодой взять кредит

12:02, 20 ноября 2022, ПАИ

Рынок кредитования для физических лиц восстанавливается, рассказал заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков. Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года, сообщает rg.ru.

В следующем году предложения останутся близкими к текущим. Также эксперт отмечает возвращение спроса на кредиты к прежним показателям.

Он напомнил: для того чтобы повысить шансы на одобрение кредита и получить более выгодные условия от банков, необходимо улучшить свой кредитный рейтинг.

«Чтобы это сделать, для начала нужно узнать текущий показатель. Это можно узнать в мобильном приложении крупных банков или через финансовые маркетплейсы. Чем значение выше, тем больше шансов получить наиболее выгодное предложение», — рассказал он.

Кредитный рейтинг можно повысить с помощью своевременно выплаченных кредитов, пусть даже и мелких, к примеру потребительских, закрытием кредитных карт в беспроцентный период. Если кредитной истории нет, то перед тем, как подать заявку на крупный кредит, можно взять небольшой, к примеру оформить какую-то покупку в рассрочку.

«Вовремя закройте её, чтобы показать свою ответственную позицию в отношени выплат. Также старайтесь не обращаться за микрокредитами», — добавил специалист.