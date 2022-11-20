Спортсмены из Пскова представят регион на всероссийских соревнованиях

22:05, 20 ноября 2022, ПАИ

Два спортсмена из Псковской области в эти дни будут представлять регион на двух крупных турнирах по боксу в России, сообщает Псковская областная федерация бокса.

Лидия Шутова представляет Псковскую область в городе Королёве на Всероссийских соревнованиях по боксу для девушек «Олимпийские надежды», которые проходят с 19 по 27 ноября.

Кирилл Коршаков выступит за область на всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 13-14,15-16 лет в Анапе с 20 по 28 ноября.