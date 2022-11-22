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Экономика

Псковский бизнесмен объяснил, почему не открывает кафе в больших городах

Владелец кондитерских в Пскове Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» рассказал, почему не хочет открываться в больших городах.

«Полгода назад мы запустили пиццу и теперь возим суши, пиццу, но мы не можем конкурировать с большими заведениями, потому что у нас другая история. Когда нас зовут в большие города, мы говорим, почему не готовы. Потому что мы понимаем, что совсем большое укрупнение может повлечь за собой потерю качества. Чтобы сделать укрупнение, нужно создать качественный и стабильный продукт, тот, который ты здесь производишь», - сказал Михаил Пасько.

«Мы как-то сдержанно ведем свою историю. Мы сильно не рвемся укрупниться, потому что по-другому смотрим на бизнес, чем крупные «игроки», - добавил предприниматель.

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