Жителей Псковской области приглашают вступить в ЛДПР

16:09, 21 ноября 2022, ПАИ

Продолжается общероссийский приём в партию в память о Владимире Жириновском. Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков приглашает вступить в партию всех неравнодушных и активных земляков.

«Сегодня мы констатируем рост доверия к ЛДПР, поэтому с радостью примем в наши ряды псковичей, интересующихся политикой, которые захотят стать кандидатами в депутаты, помощниками депутатов, пополнить наш кадровый резерв. Владимир Вольфович Жириновский оставил партии большое политическое и идеологическое наследство, многому научил своих последователей. Вместе мы будем бороться за уверенное и стабильное будущее как Псковской области, так и России в целом!» - сказал Антон Минаков.

Для вступления в партию следует прийти в штаб Псковского регионального отделения ЛДПР лично. Он находится по адресу: Псков, улица Советская, дом 47. При себе необходимо иметь фотографию 3х4, паспорт, ИНН и СНИЛС. Телефон для справок 8 (8112) 66-87-00.