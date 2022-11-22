Шесть лет колонии получил пскович за нанесение ранений приятелю

09:03, 22 ноября 2022, ПАИ

Шесть лет колонии получил житель Пскова за нанесение ранений знакомому, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Злоумышленник назначил приятелю встречу на автобусной остановке «Летний сад», чтобы урегулировать возникший между ними конфликт. В ходе встречи, на которой присутствовало в общей сложности семь человек, обвиняемый достал из кармана острый предмет, которым нанес потерпевшему два удара: в область левого бедра и спины.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет.