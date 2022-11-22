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Экономика

ФАС не выявила нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду

Нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду не выявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, поскольку на этом рынке действует динамическое ценообразование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На рынке такси применяется динамическое ценообразование. Чтобы заинтересовать водителя работать ночью и в неблагоприятных погодных условиях, цена может увеличиваться. Такая система обеспечивает баланс интересов водителей и пассажиров и доступность данного вида транспорта», - уточняется в сообщении.

При этом PR-директор компании People&People, которой принадлежат сервисы такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф», Екатерина Зубенина рассказали РИА Новости, что цена поездки всегда зависит от спроса и предложения в конкретный момент. Поэтому, например, плохая погода или большое скопление людей в одном месте будут влиять на повышенный спрос и цену поездки.

«Рост стоимости поездок возможен в любой зоне в случае, если количество клиентов становится намного больше количества свободных машин, или исходя из дорожной ситуации, так как ценообразование носит динамический характер. А водители сами стягиваются самостоятельно, когда видят зоны высокого спроса», - заключила она.

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