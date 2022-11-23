Стали известны подробности ДТП в Псковской области с участием жителя Германии
Один человек госпитализирован после ДТП в Пушкиногорском районе. Как сообщили в ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, авария произошла 22 ноября около 17:30 на 376-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.
61-летняя женщина - водитель машины Renault Sandero выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter под управлением 54-летнего гражданина, проживающего в Германии.
В результате ДТП водитель Renault доставлена в реанимацию. 4-летняя девочка - пассажир Mercedes-Benz Sprinter получила ушибы.
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