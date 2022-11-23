Стали известны подробности ДТП в Псковской области с участием жителя Германии

10:23, 23 ноября 2022, ПАИ

Один человек госпитализирован после ДТП в Пушкиногорском районе. Как сообщили в ГИБДД УМВД РФ по Псковской области, авария произошла 22 ноября около 17:30 на 376-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель.

61-летняя женщина - водитель машины Renault Sandero выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter под управлением 54-летнего гражданина, проживающего в Германии.

В результате ДТП водитель Renault доставлена в реанимацию. 4-летняя девочка - пассажир Mercedes-Benz Sprinter получила ушибы.