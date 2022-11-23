Движение по улице Гдовской в Пскове закроют 26 ноября
В связи с проведением дорожных работ 26 ноября будет закрыто движение автотранспорта на улице Гдовской, в районе дома № 24. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.
Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.
«При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - обратились к псковичам.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
23 ноября 2022
Бюджет, борщевик, генплан и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией
23 ноября 2022
Основные тренды современных отношений между Россией и Белоруссией обсудили на базе ПсковГУ