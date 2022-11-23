Движение по улице Гдовской в Пскове закроют 26 ноября

16:52, 23 ноября 2022, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ 26 ноября будет закрыто движение автотранспорта на улице Гдовской, в районе дома № 24. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.

«При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - обратились к псковичам.