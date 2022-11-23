Пскович отправится в колонию за разбитое стекло автобуса
В исправительную колонию строгого режима отправят псковича за использование рогатки в качестве оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
29 апреля подсудимый находился в салоне автомобиля недалеко от привокзальной площади Пскова вместе со своими друзьями. Он взял рогатку и сделал выстрел в стекло пассажирского автобуса, разбив его.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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