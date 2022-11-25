Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Промышленное производство в Псковской области выросло на 0,7%

Промышленное производство в январе - октябре 2022 года увеличилось на 0,7% по сравнению с январем -          октябрем 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к январю - октябрю 2021 года на 1,6%, обрабатывающие производства – на 2,3%.

Снизили объемы производства отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-)10,2%, и энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-)9,2%.

Из обрабатывающих производств, представленных в Псковской области, почти половина продемонстрировала в январе - октябре 2022 года увеличение производства (по сравнению с январем - октябрем 2021 года).

В наибольшей степени:
• ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)69,1%;
• производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)58,9%;
• производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)58,5%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – на (-)37,6% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на (-)25,6%.

В январе - октябре 2022 года по сравнению с январем - октябрем 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло:
• мяса и субпродуктов – (+) 9,1%;
• рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – (+) 31,6%.

Производство молока, кроме сырого, сократилось на 3,9% по сравнению с январем - октябрем 2021 года, изделий хлебобулочных недлительного хранения - на 0,7%.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 ноября 2022

Ситуацию с заводом «Йура Корпорейшн» в Пскове прокомментировал губернатор
25 ноября 2022

Бюджет Пскова на 2023 год принят в первом чтении

25 ноября 2022

Фильм «Псковский креативный путь» представят на форуме в Красноярске
25 ноября 2022

Проект бюджета на 2023 год в Пскове прошел публичные слушания
24 ноября 2022

Псковичи могут взять кредит на благоустройство частного дома по ставке от 3,25%
24 ноября 2022

Проект областного бюджета прошёл первое чтение
24 ноября 2022

Цены на продукты для новогоднего стола вырастут с 1 декабря
23 ноября 2022

Бюджет, борщевик и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...