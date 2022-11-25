Промышленное производство в Псковской области выросло на 0,7%

07:16, 25 ноября 2022, ПАИ

Промышленное производство в январе - октябре 2022 года увеличилось на 0,7% по сравнению с январем - октябрем 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к январю - октябрю 2021 года на 1,6%, обрабатывающие производства – на 2,3%.

Снизили объемы производства отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-)10,2%, и энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-)9,2%.

Из обрабатывающих производств, представленных в Псковской области, почти половина продемонстрировала в январе - октябре 2022 года увеличение производства (по сравнению с январем - октябрем 2021 года).

В наибольшей степени:

• ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)69,1%;

• производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)58,9%;

• производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)58,5%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – на (-)37,6% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на (-)25,6%.

В январе - октябре 2022 года по сравнению с январем - октябрем 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло:

• мяса и субпродуктов – (+) 9,1%;

• рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – (+) 31,6%.

Производство молока, кроме сырого, сократилось на 3,9% по сравнению с январем - октябрем 2021 года, изделий хлебобулочных недлительного хранения - на 0,7%.

