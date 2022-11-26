Шесть лет колонии получил закладчик наркотиков из Пскова

13:08, 25 ноября 2022, ПАИ

Шесть лет колонии строгого режима получил закладчик наркотиков из Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый через интернет вступал в преступный сговор с неизвестными для продажи наркотиков в Пскове и Псковском районе. За вознаграждение он забирал наркотики из условленного места и раскладывал по тайникам-закладкам, пока его действия не пресекла полиция.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.