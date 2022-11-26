О развитии сотрудничества с Белоруссией заявил Михаил Ведерников

12:39, 26 ноября 2022, ПАИ

О развитии сотрудничества с Белоруссией заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём выступлении на пленарном заседании псковского медиафорума. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«В противовес всему активно развивается сотрудничество с Белоруссией. Сейчас оно на беспрецедентно высоком уровне. Активно реализуется целый ряд соглашений в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Мы должны и дальше развивать наше сотрудничество, в том числе на уровне взаимодействия СМИ и всех ведущих журналистов», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что все четыре натовских соседа Белоруссии «до дрожи ненавидят независимую политику страны». «Поэтому белорусы испытывают особенно тяжёлое идеологическое и экономическое давление. Им даже атомную электростанцию для собственной энергетической безопасности не давали спокойно построить. Возмущались все, от Литвы до Польши. Но думаю, учитывая все события в сфере энергетики, уже скоро они будут выстраиваться в очередь на покупку энергии БелАЭС», — заключил глава региона.