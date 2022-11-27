Команда ПсковГУ защитила доклад об итогах реализации программы «Приоритет 2030»

18:28, 27 ноября 2022, ПАИ

Команда ПсковГУ защитила доклад об итогах первого года реализации программы «Приоритет 2030» перед комиссией Минобрнауки России.

Команда Псковского государственного университета озвучила промежуточные итоги реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», курируемой Министерством науки и высшего образования РФ.

Сегодня об итогах своей работы рассказывают 24 вуза из числа получателей базовой части гранта. С 24 по 26 ноября отчёты уже презентовали команды 47 вузов. Решение о статусе университетов и их дальнейшем участии в программе «Приоритет 2030» примет комиссия Минобрнауки России.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала о том, что вуз стал центром притяжения для активной молодёжи и бизнеса.

«В 2022 году Псковский государственный университет в рамках реализации программы развития добился главного: внутренние изменения вуза стали заметными преподавателям, сотрудникам, абитуриентам и студентам», — отметила Наталья Ильина.

Новый университет вызывает интерес и у индустриальных партнёров, некоммерческого сектора, органов власти: они с готовностью отзываются на инициативы университета об изменении содержания образовательных программ, включении вместе с университетом в «глубокую науку».

Она также подчеркнула, что Псковский государственный университет сегодня стал провайдером научно-образовательного взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства, выполняя сложные задачи не только приграничья, но и федерального уровня.

В 2022 году на треть выросло число международных проектов ПсковГУ с вузами Беларуси. Это стало результатом реализации стратегического проекта «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ». Университет работал в следующих направлениях:

— создание образовательных продуктов и цифровых сервисов для молодёжи приграничья. Подготовка методической документации проекта «Тематический класс в белорусской школе» как сетевого формата взаимодействия школы, университета и академического института. В рамках партнёрского взаимодействия с вузами Республики Беларусь запущены сетевые образовательные программы «Цифровая журналистика» и «Социальная психология»;

— создание сетевой научно-исследовательской лаборатории «Российско-белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» (совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Институтом США и Канады РАН) в рамках научно обоснованной модели сетевой научной лаборатории;

— создание совместной научной студенческой группой ПсковГУ и Белорусского государственного университета российско-белорусского стартапа «Студенческий аудиогид для гостей приграничья «Слышится родное. Откройте для себя Пушкиногорье и белорусского Пушкина».

В рамках стратегического проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области» внедрены элементы системы непрерывной подготовки кадров в регионе: работает медицинский класс, реализуется сетевая образовательная программа по биомедицине с МГУ им. М. В. Ломоносова.

В университете сформирована новая инфраструктура медицинского факультета. Открыто семь современных учебных и учебно-научных лабораторий, оборудованы анатомический зал и музей, приступила к работе именная учебная лаборатория по основам генетики Л. А. Зильбера. Начато строительство нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ (исполнитель — Министерство обороны РФ).

Совместно с биологическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова создана модель внедрения метаболомных исследований в практическую и исследовательскую диагностику населения региона. По заказу региона разработана прогностическая модель распространения вирусных инфекций, а также модель нозологических форм заболеваний.

К числу важных достижений 2022 года команда ПсковГУ относит появление нового научно-образовательного объединения – консорциума «Социальная юриспруденция». Эта структура является результатом реализации сетевой образовательной магистерской программы по направлению «юриспруденция» совместно с тремя ведущими вузами России: ПсковГУ, РАНХиГС при Президенте РФ, Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Пермским государственным национальным исследовательским университетом.