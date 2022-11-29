В Госдуму внесен проект о штрафах для водителей за нарушение тишины

11:21, 29 ноября 2022, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для автомобилистов за нарушение тишины. Соответствующий документ уже размещен в электронной базе ведомства. Согласно новому законопроекту, размер штрафа будет зависеть от типа транспортного средства и от мощности двигателя, пишет Autonews.ru.



«В связи с этим законопроектом предлагается прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств. В целях предупреждения совершения таких правонарушений владельцами «особо шумных» транспортных средств (спортивных автомобилей и мотоциклов с двигателями высокой мощности) предлагается закрепить возможность устанавливать размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя (при этом для граждан размер штрафа может превышать 5 тысяч рублей)», – говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас санкция за нарушение тишины составляет 500 рублей. Помимо этого, законопроект предполагает дать право властям регионов самостоятельно устанавливать размер штрафа.



