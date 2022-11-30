Россельхозбанк рассказал о преимуществах площадки «Свое Фермерство»

16:41, 30 ноября 2022, ПАИ

В Великолукской сельскохозяйственной академии состоялся круглый стол Россельхозбанка на тему: «Свое Фермерство» — объединение возможностей банка и агротехнологий». В мероприятии приняли участие более 20 фермеров Псковской области, специалисты комитета по сельскому хозяйству Псковской области, сотрудники банка.

Управляющий директор управления развития партнерских программ Россельхозбанка Ольга Вольф выступила экспертом от головного офиса и подробно рассказала о том, как цифровые площадки РСХБ помогают в организации эффективного бизнеса в сельском хозяйстве, а также в развитии агротуризма и дополнительного канала сбыта продукции через онлайн-маркетплейс. Помимо этого, сотрудники Псковского филиала Россельхозбанка презентовали актуальные кредитные продукты банка для фермеров.

«С помощью площадки «Свое Фермерство» аграрии региона способны значительно упростить ведение бизнеса, найти покупателей продукции и снизить производственные издержки. В частности, многие фермеры на круглом столе заинтересовались возможностью приобретения сельскохозяйственной техники, а также удобрений и семян высокопродуктивных культур по сниженным ценам», — заметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

По словам президента Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер» Александра Конашенкова, у фермеров часто не хватает времени и средств на внедрение новых технологий. В этом случае платформа «Свое Фермерство» приходит на помощь — помогает вывести бизнес на новый уровень.

«Мы с группой фермеров планируем сейчас обязательно зарегистрироваться на платформе, чтобы пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», — добавил Аллександр Конашенков.

Для другого фермера из Себежского района Псковской области Ивана Мельника важно найти рынок сбыта своей продукции. «В этом году мы заготовили до 300 тонн яблок. Реализуем свою продукцию на территории Псковской и Тульской областей, в планах расширить рынок и начать работать на всю Россию. Хочется, чтобы и цифровая экосистема «Свое» нам помогла в этом вопросе», — сказал Иван Мельник.

Дополнительная информация:

Маркетплейс «Своë Фермерство» — крупнейшая цифровая площадка для предприятий АПК и фермерских хозяйств, которая позволяет развивать бизнес за счет новых технологий. На платформе можно найти новых клиентов, купить товары для сельского хозяйства, попробовать цифровые сервисы и продукты для агробизнеса, подобрать сотрудников в сфере АПК, воспользоваться базой знаний или поделиться своим опытом в агро.

Пользователи платформы «Свое Фермерство» могут купить семена и технику, нанять команду на сезон и найти поставщиков сырья, а также сделать анализ почвы, после чего получить готовые результаты на электронную почту. Или даже дистанционно консультироваться с ветеринаром и зоотехником.

Появилась цифровая площадка «Свое Фермерство» в 2020 году, чтобы объединить инфраструктуру Россельхозбанка и агротехнологии, помочь предприятиям агропромышленного комплекса перевести рутинные процессы на автоматический режим и вести бизнес эффективнее. По оценке РСХБ, внедрение цифровых сервисов способно сократить расходы фермера на 15-50 % и увеличить его доход в среднем на 30 % в перспективе двух лет.