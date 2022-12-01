Airbus планирует отказаться от российского титана

07:44, 02 декабря 2022, ПАИ

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от импорта российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.

Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация «ВСМПО-Ависма», в числе ее партнеров - Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Она обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

«Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет… Я не могу назвать точную дату, это довольно сложный процесс, но это произойдет», - заявил на брифинге в Мюнхене Шольхорн, слова которого приводит агентство Рейтер, передает РИА Новости.

Глава Airbus Гийом Фори в августе отмечал в статье в Wall Street Journal, что если «ВСМПО-Ависма» перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, «это будет конец истории».

Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space (оборонная и аэрокосмическая продукция и услуги) и Airbus Helicopters (производство вертолетов). Число сотрудников составляет более 130 тысяч человек.