Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе

09:36, 02 декабря 2022, ПАИ

Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе 2 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 00:57 в деревне Горожане на улице Соменской. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Днём ранее в невельской деревне Сенютино сгорел садовый дом, в пристройке сгорела кровля. По предварительным данным, возгорание спровоцировал аварийный режим работы электрообогревателя.

В тот же день в 17:20 в Бежаницком районе в деревне Федово сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.