Более 300 дорожных знаков планируют закупить в Псковской области

12:51, 02 декабря 2022, ПАИ

Около 350 дорожных знаков планируют закупить в Псковской области. Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок.

В частности, ожидается поставка 59 знаков «Пешеходный переход», 54 - «Обгон запрещен», 26 – «Главная дорога», 18 – «Место остановки автобуса». Также в рамках контракта планируется приобрести знаки «Опасные повороты», «Уступите дорогу», парковочные знаки и так далее.

Заявки принимаются до 7 декабря 2022 года. Максимальная цена контракта составляет 1,065 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Дорожные должны быть закуплены до 31 декабря 2022 года.