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Общество

Более 300 дорожных знаков планируют закупить в Псковской области

Около 350 дорожных знаков планируют закупить в Псковской области. Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок.

В частности, ожидается поставка 59 знаков «Пешеходный переход», 54 - «Обгон запрещен», 26 – «Главная дорога», 18 – «Место остановки автобуса». Также в рамках контракта планируется приобрести знаки «Опасные повороты», «Уступите дорогу», парковочные знаки и так далее. 

Заявки принимаются до 7 декабря 2022 года. Максимальная цена контракта составляет 1,065 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Дорожные должны быть закуплены до 31 декабря 2022 года. 

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