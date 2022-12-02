Подготовка к заливке катка идёт в псковском микрорайоне Родина

17:56, 02 декабря 2022, ПАИ

​

Подготовка к заливке катка идёт в микрорайоне Родина в Псковском районе. Об этом в группе микрорайона сообщил директор УК «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Каток планируют залить в хоккейной коробке у дома № 5а на улице Владимирской. На данный момент идёт очистка данного участка от снега.

Напомним, сегодня в Пскове начали заливать каток на улице Труда. Ещё один каток под открытым небом можно будет посетить в Финском парке.