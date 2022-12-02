Подготовка к заливке катка идёт в псковском микрорайоне Родина
Подготовка к заливке катка идёт в микрорайоне Родина в Псковском районе. Об этом в группе микрорайона сообщил директор УК «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.
Каток планируют залить в хоккейной коробке у дома № 5а на улице Владимирской. На данный момент идёт очистка данного участка от снега.
Напомним, сегодня в Пскове начали заливать каток на улице Труда. Ещё один каток под открытым небом можно будет посетить в Финском парке.
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02 декабря 2022
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