Каток заливают на улице Труда в Пскове

15:59, 02 декабря 2022, ПАИ

Каток заливают на территории теннисных кортов на пересечении улицы Олега Кошевого и проспекта Энтузиастов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Морозы затрещали, а это значит, самое время подготовки нашего катка! Вчера в ночь начали заливать, теперь наращиваем и выравниваем. Ещё несколько бессонных ночей, и мы сможем принять первых посетителей», — рассказывается в группе.

Также около катка организуют прокат коньков и их заточку. Кроме того, гости смогут согреться горячим чаем или кофе в кафе поблизости.

Напомним, что ещё один каток под открытым небом планируют открыть в Финском парке.