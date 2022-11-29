Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бесплатный каток в Пскове оборудуют заключённые ИК-4

В этом году в Финском парке Пскова вновь оборудуют бесплатный каток. Сейчас активно ведётся производство специальных бортов-ограждений. Над их созданием трудятся осуждённые исправительной колонии № 4 в Серёдке. О том, как устроен процесс производства, рассказывает корреспондент ПАИ.

В исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области постоянно идёт производственный процесс. Осуждённые, трудоустроенные на различных участках, выпускают широкий ассортимент изделий. Сейчас полным ходом идёт работа над созданием ограждения для общественного катка в Финском парке Пскова. В народе каток уже носит название «Губернаторский», так как эту бесплатную площадку для массовых катаний на коньках организовали по инициативе главы региона. Псковичи просят сделать его ещё красивее и удобнее.

Забор планируется установить к 10 декабря, после чего зальют лёд. Общая площадь катка составит порядка 400 кв. м. Конструкция сборная, весной её демонтируют и оставят на хранение на стадионе «Машиностроитель». Городские власти надеются, что коробка пригодится в дальнейшем для проведения спортивных мероприятий и ярмарок.

Над созданием работают семь осуждённых в рамках трудового законодательства: по восемь часов в день. Некоторые из них имеют профильные специальности, но в случае необходимости на территории исправительного учреждения есть училище. Зарплату отбывающие наказание тоже получают, выплата зависит от выработки. При стопроцентном показателе выплачивается МРОТ. Эти деньги в первую очередь идут на погашение исковых задолженностей, далее — на оплату содержания в колонии и коммунальные услуги, в последнюю очередь — на личные нужды.

Заместитель начальника ИК-4 УФСИН России по Псковской области Роман Кремс рассказал корреспонденту ПАИ о том, что на базе производства колонии заключённые могут изготовить площадки для твёрдых коммунальных отходов, скамейки, лавки, урны, мангальные зоны, зоны для пикника

Исправительные учреждения постоянно ищут новых заказчиков. Это не только муниципальные власти, но и социальные учреждения: приюты, больницы, школы и т. д. Также есть спрос и у предпринимателей, для которых производят палочки для еды.

Благодаря сотрудничеству с администрацией муниципалитетов и правительством Псковской области совсем недавно  осуждённые участка колонии-поселения ИК-4 в Серёдке сделали и установили на острове Залита скамейки, урны и торговые павильоны, а также произвели монтаж и крепление информационного стенда, расположенного на территории Талабских островов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2022

Соревнования по баскетболу среди девушек прошли в Великолукском районе
29 ноября 2022

ВИДЕО В Пскове к Новому году украшают берёзы
29 ноября 2022

Бесплатный каток в Пскове оборудуют заключённые ИК-4
29 ноября 2022

ПсковГУ наградили за участие в проекте оценки качества подготовки студентов
29 ноября 2022

Работы по программе «Чистая вода» в Идрице планируется провести в 2024 году
29 ноября 2022

«Экопром» заменил мусорные контейнеры в одном из дворов Пскова
29 ноября 2022

О новом формате «Кургана Дружбы» рассказал Михаил Ведерников
29 ноября 2022

Почти на 24% снизилась заболеваемость COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...