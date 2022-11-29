Бесплатный каток в Пскове оборудуют заключённые ИК-4

18:42, 29 ноября 2022, ПАИ

В этом году в Финском парке Пскова вновь оборудуют бесплатный каток. Сейчас активно ведётся производство специальных бортов-ограждений. Над их созданием трудятся осуждённые исправительной колонии № 4 в Серёдке. О том, как устроен процесс производства, рассказывает корреспондент ПАИ.

В исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области постоянно идёт производственный процесс. Осуждённые, трудоустроенные на различных участках, выпускают широкий ассортимент изделий. Сейчас полным ходом идёт работа над созданием ограждения для общественного катка в Финском парке Пскова. В народе каток уже носит название «Губернаторский», так как эту бесплатную площадку для массовых катаний на коньках организовали по инициативе главы региона. Псковичи просят сделать его ещё красивее и удобнее.

Забор планируется установить к 10 декабря, после чего зальют лёд. Общая площадь катка составит порядка 400 кв. м. Конструкция сборная, весной её демонтируют и оставят на хранение на стадионе «Машиностроитель». Городские власти надеются, что коробка пригодится в дальнейшем для проведения спортивных мероприятий и ярмарок.

Над созданием работают семь осуждённых в рамках трудового законодательства: по восемь часов в день. Некоторые из них имеют профильные специальности, но в случае необходимости на территории исправительного учреждения есть училище. Зарплату отбывающие наказание тоже получают, выплата зависит от выработки. При стопроцентном показателе выплачивается МРОТ. Эти деньги в первую очередь идут на погашение исковых задолженностей, далее — на оплату содержания в колонии и коммунальные услуги, в последнюю очередь — на личные нужды.

Заместитель начальника ИК-4 УФСИН России по Псковской области Роман Кремс рассказал корреспонденту ПАИ о том, что на базе производства колонии заключённые могут изготовить площадки для твёрдых коммунальных отходов, скамейки, лавки, урны, мангальные зоны, зоны для пикника

Исправительные учреждения постоянно ищут новых заказчиков. Это не только муниципальные власти, но и социальные учреждения: приюты, больницы, школы и т. д. Также есть спрос и у предпринимателей, для которых производят палочки для еды.

Благодаря сотрудничеству с администрацией муниципалитетов и правительством Псковской области совсем недавно осуждённые участка колонии-поселения ИК-4 в Серёдке сделали и установили на острове Залита скамейки, урны и торговые павильоны, а также произвели монтаж и крепление информационного стенда, расположенного на территории Талабских островов.