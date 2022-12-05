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Экономика

Псковский предприниматель: Бизнес даёт свободу

Директор рекламного холдинга, основатель дизайн-студии Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» заявил, что если бы у него стоял выбор между должностью топ-менеджера в крупной компании и предпринимательством, он бы выбрал второе. 

«Потому что бизнес дает свободу, в то же время это большая ответственность», — отметил Евгений Надобников.

«Плюсы и минусы есть везде. Сложно сказать, где лучше. В крупных компаниях мне не нравится то, что люди боятся принимать решение. Важно следовать зову сердца и делать то, что тебе нравится», — считает он.

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