За покушение на убийство сожителя осудили порховичку

16:19, 05 декабря 2022, ПАИ

За покушение на убийство осудили жительницу Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе расследования установлено, что в августе этого года женщина распивала алкогольные напитки вместе со своим сожитилем. В ходе ссоры она взяла в руки нож и нанесла ему три удара в область грудной клетки, задев сердце, а также в левое бедро. Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь.

50-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.