Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на автомобили

13:56, 06 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили, чтобы не допускать необоснованного повышения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кабинет министров должен принять меры «по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, который будет характеризовать увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом». Показатель должен рассчитываться ежеквартально, отмечается в поручениях.

Также правительству поручено «обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения».