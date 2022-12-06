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Общество

Троицкий мост в Пскове откроют до конца года – Михаил Ведерников

До конца 2022 года движение по Троицкому мосту будет открыто, сообщил 6 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции 60 FM. 

«В любом случае техническое движение мы там откроем», — сказал глава региона.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. Движение по нему планируют открыть до конца года, однако окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию.

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