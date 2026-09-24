В помощь семье: проведение социально-психологического тестирования обсудят в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый социально-психологическому тестированию и его роли в помощи семье, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 24 сентября, в 15:00.
Что такое социально-психологическое тестирование, для чего оно необходимо и как часто проводится? Могут ли повлиять результаты тестирования на будущее ребёнка? Какие могут быть последствия, если по итогам СПТ ребёнок попадёт в группу риска? Какая ситуация в этом году складывается с подростковой наркопреступностью? Какие формы и методы работы с несовершеннолетними используются в регионе?
Об этом подробнее расскажут заместитель министра образования Псковской области Сергей Николаев, врио директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Валентина Чернова и заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник Михаил Григорьев.
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Валентина Чернова: Социально-психологическое тестирование не влияет на будущее ребёнка