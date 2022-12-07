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Экономика

Участники программы Сбербанка для малого бизнеса получат 3000 рублей

Сбербанк улучшил реферальную программу для малого бизнеса «Все в плюсе». Теперь участники смогут выбрать бонус: единовременную выплату либо скидку на один из пакетов услуг, сообщили в пресс-службе банка.

Если по рекомендации действующего клиента предприниматель, у которого нет текущих счетов в банке, откроет расчётный счёт, оба получат по 3000 рублей. Два других варианта поощрения — пакеты «Набирая обороты» (на 2 месяца) и «Полным ходом» (на 1 месяц), которые обойдутся всего в 1 рубль вместо 1 290 и 3 990 рублей соответственно. Подробнее о тарифах РКО — на сайте банка.

«Реферальная программа для малого и микробизнеса стартовала 1 июля 2022 года. Тогда предприниматели могли получить в качестве бонуса обслуживание за 1 рубль в рамках одного из пакетов услуг. Мы отметили, что клиенты охотно пользуются нашим предложением — они проверили наш сервис на себе и готовы рекомендовать его другим. Теперь мы улучшили условия реферальной программы, добавив новый вид поощрения. Важно, что оптимальный для себя бонус выбирает сам амбассадор, а количество привлечённых по рекомендации клиентов не ограничено. Если, например, привлечь 10 клиентов, предприниматель получит на счёт 30 000 рублей», - сказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Чтобы принять участие в программе «Все в плюсе», предпринимателю необходимо на сайте банка или в приложении СберБизнес сформировать ссылку и поделиться ею с партнёром. В таком случае оба участника получат вознаграждение. Ограничений по количеству новых привлечённых клиентов нет.

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