Региональный турнир по самбо «Память» прошел в Великих Луках

17:45, 07 декабря 2022, ПАИ

XXVI региональный турнир по самбо «Память», посвященный великолучанам, отдавшим жизнь в мирное время при защите Отечества, прошел в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова.

В соревнованиях приняли участие самбисты псковской спортивной школы «Мастер». Спортсмены завоевали восемь наград. Обладателями серебряных медалей стали: Максим Петров, Тимофей Комаров, Никита Ермаченко, Елизавета Гаврищук, Константин Павлушин, Арсений Бойков. Бронзовые медали получили Артем Яковлев и Мирон Кочмарик.

Тренируют спортсменов Дмитрий Алекминский, Дмитрий Михайлов и Елена Иванова.