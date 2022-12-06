Модернизация теплосетей и котельных планируется в Кунье

18:13, 07 декабря 2022, ПАИ

В ходе рабочего выезда в среду, 7 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил котельную № 2 в поселке Кунья, которая станет частью масштабного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда развития территорий и АО «Псковские коммунальные системы». Об этом сообщает портал pskov.ru.

На объекте присутствовали председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев, Глава Куньинского района Олег Лебедев и генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский.

Котельная в Куньинском районе подлежит модернизации, поскольку оборудование и сети предприятия полностью износились, а эксплуатация станции теплоснабжения является убыточной.

Проект реализуется в рамках соглашения о создании объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципалитета. Документ в июне этого года подписали Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Фонда развития территорий Константин Цицин.

Согласно документу в 2023 году в Куньинском районе будет проложено 7 км сетей и построено 5 модульных газовых котельных: 4 — в районном центре и 1 — в деревне Ущицы. Бюджет мероприятий модернизации составит более 260 млн рублей, из них порядка 180 млн рублей — средства целевого займа государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и софинансирование АО «Псковские коммунальные системы».

Подготовительные работы уже проводятся, доложил Губернатору Михаилу Ведерникову председатель областного Комитета по ЖКХ Сергей Грахов. Проектирование котельных завершено, следующий этап — государственная экспертиза проектов.

Новый модуль на улице Больничной позволит вывести из эксплуатации котельные № 2 и № 3 и присоединить тепловые нагрузки, обеспечивая теплоснабжение целого ряда образовательных и культурных учреждений, административных зданий и многоквартирных домов.

Михаил Ведерников отметил, что модернизация котельной важна для населения. Учитывая социальный аспект, он поручил руководству профильного Комитета проконтролировать, чтобы проект был реализован своевременно, и новая современная котельная в полной мере начала обслуживать муниципалитет в начале следующего отопительного сезона.