Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Модернизация теплосетей и котельных планируется в Кунье

В ходе рабочего выезда в среду, 7 декабря, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил котельную № 2 в поселке Кунья, которая станет частью масштабного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда развития территорий и АО «Псковские коммунальные системы». Об этом сообщает портал pskov.ru.

На объекте присутствовали председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев, Глава Куньинского района Олег Лебедев и генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский.

Котельная в Куньинском районе подлежит модернизации, поскольку оборудование и сети предприятия полностью износились, а эксплуатация станции теплоснабжения является убыточной.

Проект реализуется в рамках соглашения о создании объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципалитета. Документ в июне этого года подписали Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Фонда развития территорий Константин Цицин. 

Согласно документу в 2023 году в Куньинском районе будет проложено 7 км сетей и построено 5 модульных газовых котельных: 4 — в районном центре и 1 — в деревне Ущицы. Бюджет мероприятий модернизации составит более 260 млн рублей, из них порядка 180 млн рублей — средства целевого займа государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и софинансирование АО «Псковские коммунальные системы».

Подготовительные работы уже проводятся, доложил Губернатору Михаилу Ведерникову председатель областного Комитета по ЖКХ Сергей Грахов. Проектирование котельных завершено, следующий этап — государственная экспертиза проектов.

Новый модуль на улице Больничной позволит вывести из эксплуатации котельные № 2 и № 3 и присоединить тепловые нагрузки, обеспечивая теплоснабжение целого ряда образовательных и культурных учреждений, административных зданий и многоквартирных домов.

Михаил Ведерников отметил, что модернизация котельной важна для населения. Учитывая социальный аспект, он поручил руководству профильного Комитета проконтролировать, чтобы проект был реализован своевременно, и новая современная котельная в полной мере начала обслуживать муниципалитет в начале следующего отопительного сезона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 декабря 2022

Михаил Ведерников заявил о готовности идти на второй губернаторский срок
05 декабря 2022

Сроки продажи лекарств в ФАПах вновь обсудили на согласительной комиссии в Собрании депутатов
04 декабря 2022

Армия РФ перешла в наступление в районе Артёмовска

03 декабря 2022

Мария Захарова обратила внимание на шевроны псковских десантников

02 декабря 2022

Глава Пскова стал первым в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО
02 декабря 2022

Скоординировать работу на общей территории предложил гордуме Алексей Севастьянов
01 декабря 2022

Гуманитарку для мобилизованных собирали с осени в Красногородске
01 декабря 2022

24 коробки гуманитарной помощи отправились в зону СВО от Великих Лук

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...