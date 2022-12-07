В 60 ФАПах Псковской области в январе начнётся продажа жизненно важных лекарств

19:40, 07 декабря 2022, ПАИ

Продажу лекарств, включённых в список жизненно необходимых препаратов, удастся организовать в шестидесяти фельдшерско-акушерских пунктах уже в январе следующего года. Правительство оперативно отреагировало на высказанные депутатами нарекания по поводу затягивания сроков и подготовило к очередному заседанию согласительной комиссии по проекту бюджета дорожную карту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов проинформировал депутатов о проработанном плане действий. Чтобы аптечные точки в ФАПах заработали в ближайшее время, их обеспечат минимальным набором лекарств общей стоимостью 9 тысяч рублей с последующим наращиванием объёмов. Оптовую поставку медикаментов с возможностью отсрочки платежа гарантирует ГП «Фармация». В минимальный перечень лекарственных препаратов войдёт 25 наименований. В 60 фельдшерско-акушерских пунктах продажу обещают начать уже в январе.

Для информирования граждан сопредседатель согласительной комиссии, вице-спикер Александр Братчиков попросил опубликовать полный список ФАПов, где начнётся торговля лекарствами. Вопрос остаётся под контролем депутатского корпуса.

Далее согласительная комиссия перешла к рассмотрению поступивших обращений и поправок. Коллегиально было принято решение о необходимости выделения дополнительных средств на поддержку русского языка — увеличение финансирования этой расходной статьи инициировал вице-спикер Александр Братчиков.

«Развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения становится особенно актуальным в настоящее время, когда Россия сталкивается с государственной политикой ряда стран, направленной на сокращение его использования в мире. Со стороны нам активно навязывается, что русским быть стыдно», — сказал Александр Братчиков, подчеркнув, что, по его мнению, 100 тысяч рублей, изначально предусмотренные в проекте бюджета на поддержку русского языка, явно недостаточная сумма.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова согласилась с аргументацией депутата: «Безусловно, мы поддерживаем это актуальное и значимое предложение. В прошлые годы мы были вынуждены запрашивать дополнительные средства на эти мероприятия из резервного фонда, правильно предусмотреть эти деньги в бюджете сразу». Председатель правительственного комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила, что предварительно согласована цифра 1 млн рублей.

«Это в 10 раз больше, чем изначально планировалось», — поблагодарил за отклик на предложение Александр Братчиков.

Депутат Алексей Севастьянов обратился в согласительную комиссию с просьбой увеличить на 3 млн рублей финансирование футбольного клуба «Псков», где занимается более 300 детей и подростков. По его словам, лимиты на содержание клуба не пересматривались последние десятилетие, хотя только за последний год стоимость поездок на соревнования выросла на 30–40 %, инвентаря — на 50–70 %.

«Для понимания ситуации: футбольный мяч, который прослужит год, сейчас стоит 7–8 тысяч рублей», — привёл пример депутат. Члены комиссии согласились с необходимостью поддержки массового детского спорта. Вопрос об увеличении бюджета футбольного клуба будет рассмотрен в течение года при наличии дополнительных источников финансирования.

Депутат Антон Минаков привлёк внимание согласительной комиссии к проблеме уличного освещения: «Не секрет, что во всех муниципалитетах, особенно в районах, в тёмное время суток по улицам невозможно пройти, фонари не горят». Вице-губернатор Татьяна Баринова проинформировала, что значительный рост расходов на уличное освещение уже предусмотрен в проекте бюджета: в 2023 году Псков получит на 32 млн рублей больше, чем годом ранее, Великие Луки — на 22 млн рублей. В целом муниципалитетам области на уличное освещение будет выделено без малого 386 млн рублей.

Обращение главы Псковского района Натальи Фёдоровой касалось строительства подъездных путей к участкам многодетных семей, расположенным в деревне Борисовичи. «Там два больших массива, подготовлено 1 100 земельных участков, но их освоение тормозится из-за отсутствия подъездных путей. Мы каждую неделю получаем жалобы многодетных семей», — попросила о выделении финансирования на решение проблемы руководитель муниципалитета.

Вице-губернатор Василий Осипов назвал проблему комплексной и признал, что без финансовой помощи из федерального бюджета её не решить. «За счёт инфраструктурного кредита мы сейчас туда тянем водовод. Пытаемся решить вопрос с газификацией. Массив очень большой, и это вопрос не одного года», — сказал заместитель главы региона. Согласительная комиссия рекомендовала району завершить разработку проектно-сметной документации для дороги, после чего правительство сможет обращаться в федеральный центр за финансированием.

Значительная часть поступивших в согласительную комиссию обращений затрагивала не системные вопросы, а частные проблемы муниципалитетов. Эти вопросы будут рассмотрены в рабочем порядке в рамках совместной работы правительства, глав муниципалитетов и депутатов.

Также согласительная комиссия рассмотрела замечания прокуратуры. Традиционно надзорный орган указал на недостаток в проекте бюджета денежных средств на приобретение квартир для детей-сирот и лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Представители правительства признали нехватку средств, но пояснили, что стартовые цифры по этим расходным статьям всегда ниже годовой потребности, но в течение года эти параметры пересматриваются. Татьяна Баринова проинформировала, что увеличение расходов на покупку квартир для детей-сирот уже прорабатывается и будет отражено в поправках ко второму чтению. Вера Емельянова напомнила, что расходы региона на лекарственное обеспечение по факту достигают миллиарда рублей.

Завершилась работа согласительной комиссии рассмотрением поправок Счётной палаты. Корректировки носят технический характер и полностью будут учтены.