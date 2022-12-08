С юбилеем поздравил работников псковского казначейства Михаил Ведерников

10:12, 08 декабря 2022, ПАИ

С 30-летием образования органов Федерального казначейства России поздравил губернатор Псковской области работников регионального управления Федерального казначейства. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вы обеспечиваете эффективность работы финансовой системы региона, соблюдение бюджетного законодательства, осуществляете платёжную, учётную и контрольную деятельность. Эта ответственная работа требует особой компетентности, безукоризненных личных качеств и преданности делу», — подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил всех за добросовестный труд, способствующий решению экономических и социальных задач, стоящих перед Псковской областью. «От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, постоянного движения вперед, целеустремленности и стабильности!» - подытожил Михаил Ведерников.

Интервью с руководителем УФК по Псковской области Дмитрием Губиным читайте здесь.