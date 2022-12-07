«Фабрика платежей», кредиты и казначейский контроль

12:35, 07 декабря 2022, ПАИ

8 декабря Федеральное казначейство отмечает 30-летие. Накануне этой даты гостем медиацентра ПАИ стал руководитель УФК по Псковской области Дмитрий Губин. О том, как развивается казначейская система в целом и в регионе в частности, узнала руководитель медиацентра Алена Комарова.

– Дмитрий Геннадьевич, казначейская система активно развивается, реализовано много проектов. Что можно назвать главным успехом?

– Главный успех – это новая система казначейских платежей. Теперь казначейство – участник платежной системы Банка России, система интегрирована с основными платежными системами, работает по схеме 24/7.

Расширение функционала Единой информационной системы в сфере закупок, автоматизация от закупочного процесса до оплаты по заключенным контрактам.

Также Федеральным казначейством успешно реализован проект централизации учетных функций. Все федеральные органы исполнительной власти, управление которыми осуществляет Правительство РФ, т. е. за исключением силовых структур, их казенные учреждения передали казначейству полномочия по начислению и перечислению заработной платы, ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению бухгалтерской отчетности.

– Чего удалось достичь централизацией бухучета и каковы перспективы по расширению централизованного бухгалтерского учета?

– Управление осуществляет централизованный бухучет 6 федеральных органов исполнительной власти. Это:

Государственная инспекция труда в Псковской области Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

При этом наш отдел централизованной бухгалтерии начисляет и перечисляет средства на оплату труда 435 служащим этих организаций и 699 работникам по договорам ГПХ.

– Почему именно казначейство?

– Потому что мы – профессиональные бухгалтеры. Централизация учета – это единые подходы, оптимизация трудовых и временных ресурсов. Казначейство – это единый бюджет, единая касса, единая бухгалтерия. Отмечу, что численность при этом не изменилась. Мы обеспечиваем централизацию бухучета за счет оптимизации внутренних ресурсов.

– С января 2021 года Казначейство России стало оператором системы казначейских платежей. Расскажите, пожалуйста, что это за система и каков эффект от ее внедрения?

– Для всей казначейской системы с января 2021 года, можно сказать, начался новый этап эволюции, новый этап развития. Это масштабные изменения, которые всю казначейскую систему превратили в большую транзакционную систему – такую «фабрику платежей», которая работает 24/7.

Казначейство России теперь участник платежной системы Банка России. Имеет свой БИК и корсчет.

И главное, сейчас у нас есть единый казначейский счет (ЕКС).

Этот счет объединяет абсолютно все финансовые ресурсы всей бюджетной системы и аккумулирует всю ликвидность бюджетной системы, и это большие средства. Это не только средства федерального бюджета, но и бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, средства государственных внебюджетных фондов и участников казначейского сопровождения.

Как правило, реализация любого проекта – это экономический эффект.

Объединение средств на одном ЕКС позволило ФК еще более эффективно управлять свободными остатками средств. И главное – что субъекты РФ получили новый дополнительный источник доходов. И наша Псковская область тоже. За 9 месяцев текущего года наша область получила 25,2 млн руб. дополнительных доходов.

И еще один не менее важный результат внедрения СКП – это быстрые расчеты, потому как количество счетов в платежной системе Банка России резко сократилось, все происходит внутри СКП. В течение одного рабочего дня происходит распределение доходов в бюджеты, т. е. моментально деньги отражаются на счетах бюджета области, муниципальных образований и это позволяет оперативно, при необходимости в этот же день, осуществлять финансирование и проводить расходные операции. А раньше, когда счета были открыты в банке каждому бюджету, потребовалось бы от 2 и более дней.

В 2022 году Управлением предоставлено бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов по ставке 0,1% годовых:

Псковской области на сумму 1 450 млн рублей, срок возврата - 30.12.2022; Муниципальному образованию «Город Великие Луки» 2 кредита на общую сумму 50 млн рублей, оба кредита возвращены досрочно.

– Казначейство запустило электронные акты приемки в Единой информационной системе. Можете рассказать, как будет развиваться в дальнейшем этот процесс?

– Закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд являются рискоёмким направлением и, соответственно, подвергаются особому контролю со стороны различных органов власти, в том числе и со стороны Федерального казначейства.

Казначейский контроль в сфере закупок является одним из направлений нашей работы и важен для экономической безопасности страны.

Федеральное казначейство приступило к осуществлению этого вида контроля с 1 января 2017 года. Его цель – предотвращение отдельных видов нарушений со стороны государственных и муниципальных заказчиков при планировании закупок и контрактации.

В целях реализации казначейского контроля в сфере закупок действуют часть 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Под контроль попадают: планы-графики закупок, извещения и документация, протоколы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проекты контрактов, а также контракты и информация об их исполнении.

Этот контроль осуществляется в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), и ответственным ведомством за разработку и эксплуатацию ЕИС является, как вы можете догадаться, Казначейство России.

Алгоритм контроля таков. В личный кабинет органа контроля – рабочую область Единой информационной системы – от заказчиков поступают объекты контроля, сотрудник Управления формирует в своем Личном кабинете результат контроля – Уведомление о соответствии контролируемой информации или Протокол несоответствия – и направляет его субъекту контроля. Часть информации контролируется автоматически, другая – визуально.

Интересная новация внедрена для заказчиков с 1 января 2022 года – это электронное актирование. Это означает, что приемка товаров, работ, оказанных услуг осуществляется в ЕИС путем подписания сторонами контракта электронного документа о приемке. Это сократило бумажный документооборот между заказчиком и контрагентом. В настоящее время пилотируется автоматическое формирование документов об оплате в ЕИС.

Сегодня можно однозначно утверждать, что казначейский контроль в сфере закупок стал еще одним барьером, препятствующим совершению государственными и муниципальными заказчиками нарушений нормативных правовых актов в сфере закупок, как умышленно, так и по неосторожности.

– Известно, что Управление осуществляет полное казначейское обслуживание бюджетов. Расскажите, в чем оно заключается?

– Ну, прежде всего, все платежи в бюджетную систему, и налоговые и неналоговые, поступают на счет Федерального казначейства, распределяются в соответствии с нормативами и перечисляются на казначейские счета, открытые соответствующим публично-правовым образованиям.

Финансовые органы области и всех муниципальных образований передали казначейству полномочия по открытию и ведению лицевых счетов, по санкционированию операций по ним, по казначейскому сопровождению.

Переданы полномочия по контролю документов, размещаемых в ЕИС при осуществлении закупок.

– В 2016 году Федеральному казначейству переданы полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю от упраздненной Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. Как построена работа УФК по осуществлению контрольных функций, какие направления контроля являются приоритетными?

– Функции по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в Управлении осуществляет контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере. Проводятся ревизии, проверки, обследования.

Основные направления контроля на очередной год определяются планом контрольных мероприятий, который согласовывается с руководителем Федерального казначейства. Большую часть в плане составляют контрольные мероприятия, проводимые в рамках плана Федерального казначейства (централизованные задания), который в свою очередь формируется на основании поручений и обращений Правительства, Министерства финансов Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов, иных органов государственной власти, а также по собственным предложениям Федерального казначейства. Приоритетными направлениями контроля в настоящее время являются реализация государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, соблюдение порядка и условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе на капитальные вложения, социальную поддержку граждан.

Проводятся также и внеплановые контрольные мероприятия – по поручениям Федерального казначейства, обращениям органов прокуратуры, правоохранительных органов, иных органов, граждан.

Все процедуры осуществления контрольной деятельности, начиная от планирования и заканчивая реализацией результатов контрольных мероприятий, регламентированы Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными стандартами. Всего Правительством Российской Федерации утверждено семь федеральных стандартов, которые помимо процедур проведения контрольных мероприятий регламентируют также права и обязанности как контролеров-ревизоров, так и должностных лиц объектов контроля; порядок обжалования объектами контроля действий должностных лиц органа контроля.

Следует отметить, что контрольная функция казначейства не ограничивается проведением контрольных мероприятий в рамках внутреннего государственного контроля. Контроль осуществляется и при постановке получателями бюджетных средств на учет бюджетных обязательств на основании заключенных государственных и муниципальных контрактов, при санкционировании оплаты денежных обязательств получателями бюджетных средств.

Еще одно из направлений деятельности Управления – казначейское сопровождение целевых средств. При казначейском сопровождении юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, получающим целевые средства, определенные в законах о бюджете на очередной финансовый год, открываются лицевые счета в органе Федерального казначейства. Использование же целевых средств с лицевых счетов осуществляется после подтверждения на соответствие условиям и целям, установленным при предоставлении данных средств.

В настоящее время Управление осуществляет казначейское сопровождение целого ряда целевых средств, в том числе:

средств, получаемых ОЭЗ «Моглино» в результате финансово-хозяйственной деятельности, субсидий, предоставляемых из бюджета Псковской области на поддержку отраслей сельского хозяйства – начинающим фермерам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, семейным животноводческим фермам; расчетов по государственным (муниципальным) контрактам на сумму более 100 млн рублей, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства.

С 2022 года мы осуществляем казначейское сопровождение расчетов по государственным контрактам на строительство кольцевого магистрального водоотвода от ул. Л. Поземского до ул. Байкова, через пос. Родина, источником финансового обеспечения которого являются средства бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета бюджету Псковской области.

– Эффективность деятельности любой системы зависит от ее сотрудников. Как вы считаете, что главное в работе вашего ведомства?

– Профессиональный коллектив, комфортная среда. Создана корпоративная культура. Новая кадровая концепция. Возможность профессионального роста и развития.

Даже в условиях антиковидных мер, а это почти два года, нам удалось обеспечить безопасность, сохранить коллектив и обеспечить выполнение всех задач и функций. Все платежи были совершены в срок, зарплаты, социальные выплаты, выплаты медикам.

Большое внимание уделяется молодым сотрудникам. И не забываем ветеранов казначейской службы. Создан Молодежный совет, совет ветеранов, совет по истории. Большое внимание уделяется военно-патриотическому направлению.

Я вижу главной задачей сохранить качество обслуживания Управлением всех наших клиентов, в т. ч. муниципальных образований!

Интересный факт: из 313 служащих УФК по Псковской области 106 человек работает в нашей системе более 20 лет!

Уважаемые ветераны казначейской системы, уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с 30-летием со дня воссоздания органов Федерального казначейства! Желаю вам здоровья, стабильности, мирного неба и дальнейших успехов в службе во имя процветания России!