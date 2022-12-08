Госдума одобрила запрет суррогатного материнства для иностранцев

13:12, 08 декабря 2022, ПАИ

Госдума приняла закон о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают к однополым парам или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы» - заявил он.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Согласно документу, обращаться к услугам суррогатных матерей смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие женщины — гражданки России, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить ребенка самостоятельно. Кроме того, законопроект предполагает, что рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать российское гражданство.

Напомним, 10 лет назад, в декабре 2012 года, Госдума приняла так называемый закон Димы Яковлева, согласно которому гражданам США, а также представителям других стран, нарушающих права россиян, запрещается усыновлять детей из России. Депутаты Псковского областного Собрания также поддержали данный федеральный закон: за него проголосовали практически все региональные парламентарии.

Дима Яковлев погиб 8 июля 2008 года, когда его приемный отец Майлс Харрисон оставил мальчика закрытым в машине на 9 часов при 50-градусной жаре. Ребенок погиб от удушья и перегрева. Тремя месяцами ранее он был усыновлен из Псковской области, из Печорского дома ребенка. За гибель мальчика Харррисону грозило 10 лет тюрьмы, но в США его признали полностью невиновным.