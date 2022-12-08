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Открытие катка в Финском парке запланировано на 20 декабря

В Финском парке Пскова скоро откроется каток. Фото Telegram

20 декабря в Финском парке Пскова городские власти планируют открыть каток, сообщает Telegram-канал «Афиша Псков».

В этом году каток будет больше по размеру, на катке появится большой павильон для раздевалки и проката коньков. О закупке павильона ранее сообщал ПАИ Борис Елкин. Кроме того, каток получит новое ограждение, которое станет не металлическим, а деревянным.

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