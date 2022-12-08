Открытие катка в Финском парке запланировано на 20 декабря

22:11, 08 декабря 2022, ПАИ

20 декабря в Финском парке Пскова городские власти планируют открыть каток, сообщает Telegram-канал «Афиша Псков».

В этом году каток будет больше по размеру, на катке появится большой павильон для раздевалки и проката коньков. О закупке павильона ранее сообщал ПАИ Борис Елкин. Кроме того, каток получит новое ограждение, которое станет не металлическим, а деревянным.