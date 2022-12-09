День Героев Отечества отметили в Новоржевской средней школе

00:51, 09 декабря 2022, ПАИ

В Новоржеве отметили День Героев Отечества. Мероприятие состоялось 8 декабря, накануне памятной даты, и прошло в торжественной и трогательной обстановке. Провели его юнармейцы школы, сообщает корреспондент районной газеты «Земля Новоржевская». Специально к этому дню в образовательном учреждении был подготовлен стенд «Ушедшие в бессмертие солдаты России», посвящённый выпускникам Новоржевской школы, землякам, погибшим во время специальной военной операции.

На мероприятие были приглашены родители и родственники павших ребят — Владимира Анитина, Александра Степанова, Николая Погорелова и Николая Зубкова. Среди официальных гостей — депутат Псковского областного Собрания депутатов по округу № 9, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Армен Мнацанакян, руководитель Псковского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Татьяна Шепелева, заместитель директора ООО «Научно-технический центр «РАДЭК» (Санкт-Петербург) Анна Егорова.

В мероприятии приняли участие военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В актовом зале присутствовали председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Галина Синельникова, начальник отдела образования администрации района Нина Трофимова, старшеклассники.

Выступление юнармейцев, видеосюжеты о погибших земляках никого в зале не оставили равнодушным. Армен Мнацаканян отметил в своём выступлении, что это было образцовое мероприятие, с которого можно брать пример остальным.

Все выступающие высказывали слова благодарности родителям, школьным коллективам за воспитание сыновей-героев. Анна Егорова передала юнармейцам российский триколор со словами напутствия и пожеланий подрастающему поколению от бойцов с передовой на линии соприкосновения.