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Общество

В Госдуму внесли проект о пожизненном сроке за вовлечение в диверсионную деятельность

Вооружение, подготовка или вовлечение лиц в диверсионную деятельность будет наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщается в законопроекте, который внесли 8 декабря в Государственную Думу, он доступен в базе данных ГД.

Законопроект внесли спикер Думы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев, а также глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и другие депутаты.

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьей 281 (Уголовного кодекса), вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы», - говорится в тексте законопроекта, передает РИА Новости. 

Кроме того, законопроект предусматривает пожизненный срок и за прохождение обучения диверсионной деятельности.

«Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы», — сообщается в тексте проекта.

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