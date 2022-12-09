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Экономика

Доля ипотечных кредитов в России выросла почти в три раза

Доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом в России за последний год выросла почти втрое, что свидетельствует о желании людей вложить сбережения в покупку жилья, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева.

В структуре выдаваемых ипотечных кредитов за последний год произошли достаточно серьезные изменения, в частности сильно увеличилась доля кредитов с низким первоначальным взносом.

«Если сравнивать осень прошлого года и вторую половину этого года, то в Сбербанке доля кредитов с первоначальным взносом в 15-20% выросла с 24 до 65%», — сказал он.

Размер среднего первоначального взноса при этом сократился с 30 до 25%, добавил Васев.

«Люди сейчас максимально пытаются взять кредит, настолько, насколько это возможно», — подчеркнул он, пояснив, что это прежде всего связано с желанием людей сохранить сбережения.

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