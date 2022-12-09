Великолучанин обменял 400 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

11:59, 09 декабря 2022, ПАИ

В Великих Луках мошенница забрала у пенсионера почти 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 8 декабря в дом к 88-летнему великолучанину зашла неизвестная молодая женщина. Она сообщила, что предстоит денежная реформа и необходимо заменить старые купюры на новые. Под этим предлогом она завладела деньгами пожилого человека в сумме 386 тысяч рублей, а взамен передала ему «банкноты», которые оказались билетами банка приколов. Об этом пенсионер узнал, когда отправился в магазин за покупками.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По его словам, «гостье» на вид лет 25-30, среднего роста, худощавого телосложения, одета во все темное, на лице – черная медицинская маска.

Возбуждено уголовное дело. Кроме того, по имеющимся сведениям, противоправное деяние подобного рода зарегистрировано недавно и в одном из соседних с Псковской областью регионов.