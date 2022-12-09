Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Провести ревизию всех договоров о догазификации предлагает областное Собрание

Работу АО «Газпром газораспределение Псков» по исполнению поручения президента РФ о догазификации в Псковской области региональный парламент признал неудовлетворительной – позицию с рекомендациями депутаты изложили в постановлении, обобщившем замечания и предложения, высказанные на парламентском часе в ноябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты указали на выявленные проблемы. Это низкие темпы подключения домовладений к газу, отсутствие должного взаимодействия газовиков с органами власти и местного самоуправления, недостоверность предоставляемой информации. Также в постановлении  обращается внимание на факты принуждения АО «Газпром газораспределение Псков» заявителей к заключению дополнительных соглашений к договорам на догазификацию, предусматривающих перенос сроков окончания работ.

Резюмирующая часть состоит из восьми пунктов. Депутаты рекомендуют АО «Газпром газораспределение Псков» откорректировать сроки в пообъектном плане-графике догазификации области, приведя их в соответствие с заключенными договорами на догазификацию, а также еженедельно предоставлять в региональное правительство, Собрание и главам догазифицируемых районов информацию о ходе выполнения программы, кроме того, актуализировать и верифицировать информацию регионального дашборда.

Отдельно парламентарии обратили внимание на необходимость обеспечить бесперебойную и доступную работу горячей линии, всестороннее и полное рассмотрение обращений граждан.

Депутаты указали газовикам на необходимость принять меры по завершению мероприятий по догазификации в рамках заключенных договоров до конца 2022 года, а также активнее участвовать в деятельности регионального штаба по газификации и специализированной рабочей группы.

Совместно с органами местного самоуправления необходимо обеспечить решение вопросов по приведению в нормативное состояние участков прохождения газовых сетей и прилегающих к ним территорий.

В заключительном пункте депутаты настаивают на ревизии всех заключённых договоров на предмет сроков их исполнения и анализа причин допущенных нарушений. Информация о количестве просроченных договоров и принимаемых мерах, по мнению депутатского корпуса, должна еженедельно направляться в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 декабря 2022

Россияне перечислили товары, которые больше всего подорожали
09 декабря 2022

На зарплаты медработников в Псковской области дополнительно направят более 11 млн рублей
09 декабря 2022

Последние поправки внесены в бюджет Псковской области 2022 года
08 декабря 2022

Великолукское предприятие «ЭТНА» может быть признано «Нашей маркой»
08 декабря 2022

Бюджет Псковской области на 2022 год увеличится ещё на 2,1 млрд рублей
08 декабря 2022

Сбербанк представил финансовые результаты за 11 месяцев 2022 года
08 декабря 2022

«Госключ» ускорит регистрацию псковского бизнеса
08 декабря 2022

Тарифы на водоснабжение вырастут в Пскове в 2023 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...