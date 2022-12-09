О едином счете расскажут псковичам в налоговой в День открытых дверей

13:22, 09 декабря 2022, ПАИ

Всероссийский день открытых дверей пройдет во всех подразделениях УФНС России по Псковской области 15 декабря с 9:00 до 20:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Налоговики расскажут о введении с 1 января 2023 года института Единого налогового счета (ЕНС). В ходе мероприятия все желающие смогут узнать: что такое Единый налоговый счет и какие у него преимущества; какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков; как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей; как будут учитываться и распределяться обязательные платежи; как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах налогоплательщиков в 2023 году, а также ответят на вопросы по данной теме.

Со следующего года налогоплательщики смогут вносить средства на свой ЕНС по принципу единого платежа одной универсальной платежкой для всех налогов с указанием только двух изменяемых реквизитов в платежном документе: суммы платежа и ИНН налогоплательщика, а дальше налоговая служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения. Далее – на налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика.

«Внедрение института Единого налогового счета позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчётно-кассовых операциях, время оформления расчётных документов и их количество, исключит вероятность ошибок при их заполнении, повысит прозрачность и сервисность налоговых органов», – уточнили в налоговой.