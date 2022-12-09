В Псковской области в День Героев Отечества проходят памятные мероприятия

13:28, 09 декабря 2022, ПАИ

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В Пскове по случаю памятной даты официальные лица и псковичи собрались у памятника освободителям города в годы Великой Отечественной войны. В церемониале принял участие заместитель руководителя аппарата правительства региона Дмитрий Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники мероприятия возложили к монументу гирлянду воинской славы, цветы и почтили память павших героев минутой молчания.

Также в образовательных учреждениях Пскова сегодня проходят уроки мужества, в библиотеках города организованы выставки. Одна из них — «Псковичи – Герои Советского Союза» — открыта в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

В этот день торжественные мероприятия у воинских мемориалов проходят во всех муниципалитетах.

В Великих Луках память героев Отечества представители власти и общественность почтили у мемориального комплекса «Вечный огонь». Также сегодня великолукские кадеты присягнули на верность Отечеству.

В ряде районов организованы патриотические акции «Память хранят молодые», а в Порхове прошла церемония вступления молодых ребят в ряды юнармейцев.

Накануне памятного дня в Новоржевской средней школе прошло памятное мероприятие «Ушедшие в бессмертие солдаты России», посвященное выпускникам учреждения, погибшим во время специальной военной операции: Владимиру Анитину, Александру Степанову, Николаю Погорелову и Николаю Зубкову.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также поздравил жителей Псковской области с Днем Героев Отечества.

Памятная дата по случаю Дня Героев Отечества в России утверждена в 2007 году. Этот праздник — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

Напомним, именно в этот день в 1769 году императрица Екатерина Вторая учредила новую награду — орден Святого Георгия Победоносца. Появление этого ордена стало одним из важнейших событий эпохи ее правления. Данным орденом награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и отвагу.