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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Героев Отечества

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества

Сегодня, 9 декабря, Россия отмечает День Героев Отечества. В Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вышло поздравительное видеообращение, посвящённое этой дате.

«Мы отдаём дань уважения людям, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны: героям Советского Союза, героям Российской Федерации, кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия. Памятная дата уходит корнями в далёкое прошлое. День георгиевских кавалеров начали отмечать ещё в XVIII веке, когда Екатерина Великая утвердила орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Сегодня мы знаем как минимум о 20 георгиевских кавалерах - уроженцах Псковской земли, которые в годы Первой мировой войны ковали славу русского оружия. Более 150 сыновей и дочерей Псковщины были удостоены звания «Герой Советского Союза» в годы Великой Отечественной войны.

Многие наши воины получили высшие награды в современной истории России — первыми из псковичей были десантники 76-й дивизии. В преемственности традиций сила и гордость нашего народа. Это сегодня доказывают наши военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции.

За проявленные мужество и героизм девять военнослужащих Псковской области удостоены звания «Герой России». К сожалению, большинство — посмертно. Но уверен, что их подвиги войдут в учебники истории и будут жить вечно в памяти жителей нашей страны. Новые поколения будут расти, воспитанные на этих примерах доблести, отваги и любви к своей стране. Будем помнить и гордиться нашими великими соотечественниками.

С праздником! С Днём Героев Отечества!» — поздравил Михаил Ведерников.

 

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