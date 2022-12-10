Под Новый год Дед Мороз и Снегурочка проедут по Пскову на мотоциклах

00:30, 10 декабря 2022, ПАИ

Псковский мотоклуб «Позитивная механика» планирует сделать новогодний прохват (пробег. — Прим. ПАИ) с Дедом Морозом и Снегурочкой по городу Пскову на мотоциклах с колясками.

«Кто готов присоединиться, пишем в комментариях», — призвали байкеры клуба в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы особо подчеркнули, что в связи с погодными условиями в пробеге будут участвовать только мотоциклы с колясками и квадроциклы. Дата прохвата — 24 или 31 декабря.