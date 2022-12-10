ЕР: «Парты героев» появятся в каждом российском регионе

11:33, 10 декабря 2022, ПАИ

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», первый Всероссийский форум «Школа Героя» провели «Единая Россия» и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества. Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и было посвящено Дню Героев Отечества.

В своём выступлении президент РФ Владимир Путин отметил, что считает проведение форума значимой и востребованной инициативой, которая призвана внести большой вклад в воспитание детей и молодёжи, а также должна объединить созидательный потенциал общественных, волонтёрских, общеобразовательных организаций, которые носят имена Героев.

«Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более шести тысяч», – подчеркнул президент. Его обращение зачитал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума резюмировал, что задача партии – оберегать историческую память и не допускать её искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.

«Нацизм пытается идти в наступление и в наши дни. Мы должны быть сильными и стойкими, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса. Наши солдаты и офицеры, которые участвуют в специальной военной операции, – настоящие герои. И они готовы пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы миллионы наших людей могли говорить на родном языке. Сохранить свои традиции, культуру, веру, само право жить. Как и те, кто напряжённым самоотверженным трудом помогают приблизить нашу Победу. Врачи, работники оборонных предприятий, добровольцы, люди самых разных профессий. Все они – герои современной, великой России, достойные безграничного восхищения за свой подвиг во имя Отечества», – добавил Дмитрий Медведев.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить форум «Школа Героя» ежегодно. «За полгода мы сделали перепись, посмотрели 40 тысяч школ и сегодня знаем каждую школу, а их шесть тысяч, которые носят имя Героя. Важно, чтобы ребята знали, почему ту или иную школу назвали в честь того или иного Героя. Ведь Герой – это тот, на кого равняется молодой человек. Я предлагаю создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей», – сказал он.

Кроме того, «Единая Россия» создаст интерактивную карту «Парта Героя». По всей стране уже открыто около десять тысяч таких парт, при этом пилотный цифровой проект реализуют в Волгоградской области. На сайте разместят карту всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них.

Девятого декабря и накануне такие парты открылись в Магаданской области, Забайкальском крае, Приморье, Волгоградской области и ряде других регионов.

Ещё одна инициатива «Единой России», – предоставлять льготы при поступлении в вузы для Героев России и Героев, трижды награждённых Орденом Мужества. Так, они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.

В рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» на форуме прошла церемония гашения почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции», посвящённых российским военным, удостоенным звания Героя РФ посмертно. Всего выпустили десять марок - на каждой изображен портрет Героя, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

С инициативой выпустить марки в честь Герооев России – участников СВО, в апреле выступил глава комитета Госдумы по информполитике («Единая Россия»), федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.