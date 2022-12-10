Более шести миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

11:22, 10 декабря 2022, ПАИ

Более шести миллионов рублей получили мошенники от жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района позвонили неизвестные лица, которые представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили собеседникам, что во избежание попыток несанкционированного оформления кредитов, необходимо срочно перечислить денежные средства на «безопасные счета».

А одной пожилой женщине злоумышленники сообщили, что ее дочери грозит уголовная ответственность за ДТП и ей незамедлительно требуется финансовая помощь.

В результате, жители региона лишились в общей сложности свыше шести миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, в настоящее время возбудили уголовные дела.