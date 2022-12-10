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Общество

«Тема недели»: Автобусный парк, начало начал

Утро для многих из нас начинается с автобуса. Вообще трудно представить себе Псков без этого общественного транспорта, а ведь есть города, где автобусные парки давно умерли. А как себя чувствует наш? Почём нынче купить новый автобус и сколько это будет в билетиках на проезд? Сколько новых автобусов нужно региону? Сколько километров по городу намотал самый старый автобус? Каков средний возраст автобусов в Пскове? Сколько бы стоил проезд, если бы псковский автопарк вдруг стал частным?

Состояние дел главного автотранспортного предприятия региона изучал Александр Машкарин, выпуск авторской программы которого «Тема недели» смотрите сегодня, 10 декабря, в 20:00 мск, повтор — в воскресенье в 12:10 мск.

Авторская программа «Тема недели» выходит еженедельно по субботам в эфире телеканала «Первый Псковский». Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни региона.

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«Тема недели»: Автобусный парк, начало начал
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