ВС России заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении

13:41, 10 декабря 2022, ПАИ

Наиболее выгодные позиции для дальнейшего продвижения удалось занять российским войскам в ходе наступления в направлении Лимана (Красного Лимана), сообщили в Минобороны РФ.

«На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — говорится в сводке ведомства, передаёт РИА Новости.

Кроме того, огнём артиллерии с поддержкой пехоты сорвали две контратаки украинских военных у населённых пунктов Червонопоповка и Червоная Дибирова под Луганском. При этом убито до 60 человек, подбиты одна БМП и два бронеавтомобиля.