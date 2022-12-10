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Общество

Дмитрий Медведев высказался о сносе памятников Пушкину и Суворову на Украине

Снос памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине прокомментировал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Тelegram-канале.

«В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Кому ставить будут? Наверное, разнообразным гетманам», — говорится в сообщении.

Дмитрий Медведев также привёл цитату из романа «Белая гвардия» Михаила Булгакова: «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман…»

Ранее сообщалось о сносе памятников Пушкину и Суворову в Винницкой области.

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