«Титан-Полимер» интегрирован в социальную и экономическую повестку региона - Герман Петрушко

12:55, 12 декабря 2022, ПАИ

«Титан-Полимер» интегрирован в социальную и экономическую повестку Псковской области. Об этом на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации заявил генеральный директор ООО «Титан-Полимер», председатель комитета по промышленности Псковского областного регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Герман Петрушко.

Он отметил, что за прошедшее время «Титан-Полимер» инвестировал в производство более 10 млрд рублей. Также организация сделала серьёзный вклад в увеличение рабочих мест в регионе: численность сотрудников ООО «Титан-Полимер» на данный момент составляет 270 человек, продолжается активный набор персонала. Всего на заводе будет работать более 500 человек.

Помимо этого, «Титан-Полимер» привлекает псковские компании к реализации инвестиционного проекта. В его реализации на сегодняшний день задействовано более 200 псковских организаций, в том числе члены регионального отделения «Деловой России».

В числе партнеров завода «Титан-Полимер» в Псковской области – организации сферы строительства, продажи строительных материалов, благоустройства, транспорта, питания, охранных услуг, образовательных услуг и других сфер деятельности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что псковские предприятия оказывают серьёзную поддержку для открытия завода «Титан-Полимер». Он также напомнил, что было много историй, когда инвесторы заходили работать на псковский рынок только на словах, и подчеркнул, что это не тот случай.

Участники круглого стола подвели предварительные итоги деятельности Псковского областного регионального отделения «Деловой России», озвучили планы на декабрь и прогнозируемые результаты деятельности организации.

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский отметил, что в планах организации бизнес-миссия в рамках проекта «Активное село», бизнес-поездка в Вологду в рамках развития межрегиональной кооперации, заседание «Деловой России» с администрацией Великих Лук и запуск завода «Титан-Полимер».

Подводя итоги 2022 года, он также заметил, что состав отделения постоянно растет. По итогам года Псковская область будет первой по стране по данному показателю.